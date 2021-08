Weer naar een wereld zonder corona: eerste dag Alcatraz is muzikaal én menselijk feest

Dat het deugd doet. “Weer normaal.” Vrij en bevrijd. De 11.000 festivalgangers op het Kortrijkse Alcatrazfestival stappen een oude, vertrouwde maar ook wel een ietwat vreemde wereld in voorbij de poorten van De Lange Munte. Geen maskers, geen afstand. Veel metal, veel vrienden en ja, ook veel bier. Alcatraz is dit jaar nog veel meer dan anders, een waar féést!

Het gezellig samenzijn lijkt dit jaar voor heel wat fans de muziek te overschaduwen. Metalheads spreken geregeld over hun ‘metalfamilie’, vrienden die ze vaak alleen zien bij optredens en festivals. En dan hakt corona er natuurlijk erg bruut in. Maar in Kortrijk zijn de begroetingen extra hartelijk. Eindelijk. Ondanks de pandemie zakten ook opvallend veel buitenlanders af naar Kortrijk. Tijens een kleine wandeling over het terrein maken we kennis met metalheads uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Litouwen en Zweden. Of het niet raar is, zo zonder masker? Voor de langharige Zweed niet. “In Zweden dragen we geen maskers”, klinkt het fijntjes.

Het is voor organisatoren geen eitje om een coronaproof meerdaags festival te organiseren, maar bij Alcatraz tonen ze al jaren dat ze van aanpakken weten. De doorstroming verloopt supervlot, op de camping zijn genoeg propere toiletten en douches, en ook op het festivalterrein zijn meer toiletten. De organisatie installeerde op de camping meer glampingtenten, en op het festival zelf verdubbelde ze de oppervlakte van het terrein. Biercafé El Presidio en het derde podium, La Morgue, kregen een nieuwe locatie. Een slimme zet, want zo wordt het publiek beter gespreid. Bij het nieuwe stuk hoort ook een overdekte zitplaats die al meteen goedgevuld is. Eternal Breath mag het lijkhuis met veel goesting inwijden met een pot heavy/thrash, waarna Drakkar de enthousiaste tent trakteert op een stevige pot heavy metal. De band kijkt soms ietwat onwennig, alsof dit allemaal een droom is. Maar nee, het is echt, en ook hier weer dat gevoel dat het verdomme deugd doet.

Beste vrijdag de dertiende

Channel Zero beukt de Prison Stage wakker met een zogenaamde ‘nieuwe’ set, maar ze kunnen het toch niet laten om Suck my Energy en redelijk veel ander oud werk los te laten. Ze laten weten het fijn te vinden om de officiële opener van de festivalzomer te zijn, en brengen een pakkend eerbetoon aan ex-drummer Phil B. Hij overleed acht jaar geleden, net voor het Alcatraz-optreden van Channel Zero.

De band lost ‘s avonds nog een set met oud werk, waarin ook twee fans elkaar het ja-woord geven. “De beste vrijdag de dertiende ooit", grijnst Franky De Smet-Van Damme. Vrijdag om 13 uur al lokt Black Mirrors de Swamp Stage vol, zo vroeg op de dag. Veel fans klappen spontaan mee, en dat doet de band zichtbaar deugd. Wat een kamerbrede glimlachen! De band lost ook een nieuw nummer van de langverwachte nieuwe plaat, en dat smaakt duidelijk naar meer. Maandag mag je op HLN.be een interview verwachten met deze potentiële wereldgroep.

Nieuwe indeling

De omstandigheden voor de eerste festivaldag zijn ideaal. Het is warm, het is droog, en de wolken zweven nét genoeg voor de zon om geen wei vol kreeften te krijgen. Het dorstige weer is uiteraard goed voor de drankverkoop, en al rond 15 uur blijkt dat enkele té enthousiaste metalheads zichzelf toch een beetje overschat hebben. Het gras onder de boompjes aan het begin van het terrein zal heel het weekend vast en zeker populair blijven.

Alcatraz serveert vandaag een heleboel heavy metal, wat thrashmetal, symfonische metal en een streepje black metal. Het hoofdodium heet de Prison Stage, en dat is zoals altijd aangekleed als een gevangenis. Daar spelen meestal de meest toegankelijke bands, ideaal als achtergondmuziek om lekker bij te praten. Bij het Zweedse Thundermother is het soms wel niet helemaal duidelijk of de dames een eigen nummer inzetten of iets van AC/DC, Ozzy of Maiden, maar het swingt wel als een tiet.

Even over en weer met de tgv

Het Vlaamse King Hiss bewijst dat ze een groot podium aankunnen, niet in het minst dankzij het charisma van frontman Jan Coudron. En zijn klok van een stem zit er ook wel voor iets tussen. De band krijgt tijdens het nummer King Hiss versterking van gitarist Bart Govers van Fleddy Melculy - met een lach van oor tot oor, of wat dacht je? Leuk weetje: de bassist van King Hiss is ‘s ochtends vroeg speciaal met de tgv uit het zuiden van Frankrijk afgekomen voor dit optreden. Iets na het optreden spoort ie alweer terug - dedication!

Nog op het hoofdpodium kondigt Unleash the Archers aan binnenkort terug naar ons landje te komen, naar “a city called Arse-shot”. Als we de coronacijfers laag houden, tenminste. En de zangeres bedankt het publiek om zich te laten inenten. Lekker optreden trouwens, vol dikke Helloweenvibes en een zangeres die in vorm is.

Hogere sferen

In The Swamp loopt ook The Vintage Caravan uit IJsland overduidelijk over van goesting in een vet stonerfeestje. De samenzang met de drummer is top, en zanger-gitarist Óskar Logi Ágústsson vraagt iemand uit het publiek ten huwelijk, en ze zegt tot zijn blijdschap nog ja ook. De IJslanders winden het publiek rond hun vinger en de smakelijke solo’s spetteren ervan af. In The Swamp is veel ruimte voor atmosferische muziek, en ook de uitstekend gespeelde postmetal van Brutus heeft erg veel succes.

Nog in The Swamp opent het Portugese Moonspell met twee nummers van het nieuwste meesterwerk Hermitage, namelijk The Greater Good en Common Prayers. De ietwat moeilijkere nieuwe worpen komen live uitstekend over, al heeft frontman Fernando Ribeiro een tikje last met de cleane stukken. Dan viert de gekortwiekte zanger 35 jaar Irreligious met een splijtend Opium. “Out with te hair, in with the beard.” Jup, de wolf verliest wat vacht, maar grommen doet hij als de besten! “Blij dat we deel mogen uitmaken van dit prachtige festival, waar het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt”, zegt hij nog.

Moonspell is in bloedvorm, en een rauw Breathe (Untill We Are No More) brengt het publiek in de Swamp in hogere sferen. “Voor de lichten doven, vooraleer onze tijd is gekomen. Ik wil jouw lippen voelen voor we verdwijnen”, een vrije vertaling van het refrein, maar o zo veelzeggend in deze coronatijden. Bij kippenvelklassieker Alma Mater schitteren de podiumlichten in de Portugese driekleur - maar Duivels Rood oogt toch mooier.

Crowdsurfende zanger

Kissin’ Dynamite speelt op de Prison Stage met veel flair, en spreekt vooral de oldschoolrockers aan. Ons eigen Ostrogoth wint daarentegen heel wat nieuwe zieltjes in een bomvolle La Morgue. Elke keer we ze zien, lijkt er een andere band op het podium te staan, buiten natuurlijk Mario ‘Grizzly’ Pauwels op de drumkruk. Maar wie maalt daar om, als de muziek zo goed uitgevoerd wordt?

Dient het nog gezegd? Het is voor iedereen genieten, en de zanger gaat even lekker crowdsurfen. Full Moon’s Eyes is weer genieten. Op de Prison Stage zegt Tarja ook ongelooflijk blij te zijn om weer in het normale leven te kunnen stappen, maar zij lijkt het publiek niet helemaal mee te krijgen. Prachtige podiumoutfits wel.

Zwarter dan zwart

Mayhem, de oervaders van de Noorse black metal, voelt zich dan weer wat onzeker na de lange coronapauze. Ze willen liever niet gefilmd worden, maar ten onrechte. Het vijftal doet het deze keer zonder gewaden, zonder kaarsen, zonder theater. Oké, de microfoon zit nog altijd op een doodshoofd en de krijsende frontman zwaait ook nog steeds met een omgekeerd knekelkruis, maar Mayhem moet het deze keer toch echt hebben van de muziek. De band speekt opvallend strak en het geluid staat, net als quasi alle andere optredens, als een huis. Spek voor de bek van de talrijke fans in The Swamp, dat even een kille kelder werd.

“Ben je klaar?” Tomas Lindberg van At The Gates heeft van zijn Belgische vrouw wat Nederlands geleerd, en catert voor oude en nieuwe fans. Klassieker Slaughter of the Soul zit al erg vroeg in de set, maar Lindbergs stem lijkt wat laagte te missen. Maar dat zal de vele, vele fans wörst wezen. Op naar La Morgue dan, waar Cyclone een pan voorziet van een spreekwoordelijke vlam. De band doet zijn naam eer aan met een wervelende show. Retestrak gespeeld, blaffend gezongen, zo eten wij onze thrash het liefst. Zanger Guido Gevels haalt trouwens ook moeiteloos de hoge noten, en die smiles overal spreken - alweer - boekdelen. De band speelt een paar keer een vette pit bij elkaar en het optreden is ook een echt feest voor stagedivers, en voor al de rest ook!

Afsluiters

Ja, de Belgische oudjes maken indruk, met ook een speciale vermelding voor White Heat. De band maakte begin jaren 80 drie platen, maar splitte dan. Sinds dit jaar zijn ze opnieuw samen, en ze spelen uitstekend. Op deze reünie zaten duidelijk mensen te wachten. Ook het Belgische Killer kende zijn deel van de splits, reünies en heroprichtingen. De band sluit af in La Morgue met een bloemlezing uit de lange carrière, met als uitschieter Monsters of Rock van de gelijknamige plaat. Zanger-gitarist Paul ‘Shorty’ Van Camp draagt het op aan een vriend die de dag ervoor begraven is. We leven maar een keer, nog een reden meer om extra te genieten van dit toch wel onderschatte powertrio.

“Thank you Alcatraz! Make some noise for me!” Simone Simons en haar Epica sluiten de Prison Stage bevlogen af. De band profiteert van de ingevallen duisternis met een wondermooie lichtshow, inclusief pyro, en de vlammen uit de ‘gevangenistorens’ maken het plaatje af. Freedom - The Wolves Within is de perfecte soundtrack om het publiek een zalige nachtrust te bezorgen, maar de band haalt ook geregeld ongemeen hard uit. Mark Jansen grunt trouwens een aankondiging in het Nederlands. Epica maakt er verder niet veel woorden aan vuil, maar brengt een set met perfectie en weinig ruimte voor speling. Heel de show zit strak in elkaar, en de focus ligt heel hard op de nieuwe plaat. Die is opgenomen in coronatijden, en de band heeft dus extra veel zin om de nummers nu live te spelen. Eindigen doen ze met een salvo vuurwerk boven de gevangenistorens. Feestelijk, hoe kan het anders?