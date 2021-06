Webcamseks met Nederlandse fan (19) kost getrouwde Megadeth-oprichter (56) zijn carrière: “Ik was naiëf”

MuziekDe bekende Amerikaanse trashmetalband Megadeth heeft bassist en medeoprichter van de groep David Ellefson ontslagen. Die beslissing kwam er eerder dit jaar nadat beelden uitlekten van een seksueel videogesprek dat de 56-jarige had met een vrouwelijke fan van 19 uit Nederland. In een politierapport geeft de bassist toe dat hij enkele webcamsessies met haar had.

Ellefson spant een rechtszaak aan tegen de persoon die een van die video’s op sociale media heeft verspreid. Het gaat vermoedelijk om een bekende van de Nederlandse, die door een Ellefson gedeelde verklaring benadrukt dat de seksueel getinte gesprekken met wederzijdse goedkeuring plaatsvonden.

Ontmoeting tijdens concert

In het politierapport staat dat Ellefson, met ruim een half miljoen fans op Facebook, een bekende metalbassist, de jonge vrouw voor het eerst ontmoette toen hij handtekeningen aan het uitdelen was na een optreden in 2019 in Nederland. “Ze sloten vriendschap en bleven chatten via sociale media”, valt te lezen in het rapport, waar het gezaghebbende muziekblad The Rolling Stone als eerste over schrijft.

De tweede keer dat ze elkaar persoonlijk ontmoetten, was volgens Ellefson vermoedelijk in februari 2020, in de lobby van een hotel. Hij benadrukt dat er tijdens deze ontmoeting geen fysiek contact was en dat ze alleen gepraat hebben. Volgens Ellefson heeft er überhaupt tussen hem en de fan nooit enig seksueel fysiek contact plaatsgevonden.

Masturberen

Na de tweede ontmoeting bleven Ellefson en de Nederlandse tiener elkaar regelmatig horen. Hun gesprekken kregen in de zomer van vorig jaar een seksueel karakter toen Ellefson voor de webcam begon te masturberen. “Hij verklaarde dat ze ongeveer vier tot vijf masturberende sessies hadden”, aldus het rapport. De laatste online seksuele ontmoeting was rond februari 2021. De Nederlandse fan bekende aan haar idool dat ze zonder zijn toestemming of medeweten twee tot drie video’s had opgenomen waarin hij masturbeerde.

In het rapport beweert Ellefson dat hij het management van Megadeth had ingelicht over de persoon die de video had gelekt en hem ‘een pedofiel’ had genoemd. “Hij kreeg van het management het advies om ‘niets te doen en zich gedeisd te houden’ omdat het waarschijnlijk zou ‘overwaaien’”, staat er geschreven. “Het management adviseerde hem dat ze het door hun advocatenteam zouden laten onderzoeken.” Maar de beschuldigingen stapelden zich in hoog tempo op en binnen enkele uren plaatste de Instagramgebruiker nog een video van Ellefson online waarin hij seksuele handelingen bij zichzelf uitvoerde.

Verklaring Nederlandse

Eerder dit jaar gingen er online verhalen rond dat Ellefson de vrouw als minderjarige ‘gegroomd’ had, een vorm van digitaal kinderlokken. De bassist liet op social media weten dat de situatie natuurlijk gênant was, maar het een interactie betrof tussen twee daarmee instemmende volwassenen. “Hoewel het niet iets is waar ik trots op ben, waren dit privé, volwassen interacties die uit hun verband zijn gehaald en gemanipuleerd om maximale schade toe te brengen aan mijn reputatie, mijn carrière en familie.”

De getrouwde bassist voegde daar ook een verklaring bij van de Nederlandse in kwestie, die spijt had dat ze de video met haar vrienden had gedeeld. Op Instagram schreef ze: “Ja, die videogesprekken hebben plaatsgevonden, maar ik nam het initiatief en was niet minderjarig. Er is nooit eerder iets ongepasts gebeurd. Het was allemaal met wederzijds instemmen. Ik ben geen slachtoffer en ik ben niet gegroomd. Ik was alleen zo naïef om het op te nemen en de beelden zonder zijn toestemming met een vriend te delen.”

De Nederlandse weet niet hoe het filmpje gelekt. “Ze had er spijt van en stemde ermee in een verklaring op Instagram te delen waarin staat dat ze meerderjarig is en dat de seksuele handelingen met wederzijdse instemming hebben plaatsgevonden”, valt te lezen.

Moeizame relatie

Megadeth deelde na de ontstane ophef een verklaring waarin de band stelt dat de relatie met Ellefson al moeizaam was. “Alhoewel we niet precies weten wat er is gebeurd, maakt wat er tot nu toe bekend is geworden het onmogelijk om samen te blijven werken.”

Ellefson, die al 27 jaar getrouwd is met zijn vrouw Julie, onderneemt momenteel juridische stappen om zijn imago te redden. “Mijn advocaten bereiden een rechtszaak wegens laster voor tegen deze persoon. Hij zal worden vervolgd in de ruimste zin van de wet.”

