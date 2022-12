“We leefden in een verdomde gevangeniscel”: Bing Crosby, de man met ontelbare nr. 1-hits, was vooral een gevoelloze vader

TV “Godverdom­me jongen”: tranen lopen over de wangen van Bart Peeters bij eerbetoon aan Robert Mosuse in ‘James De Musical’

Pure emotie in ‘James The Musical’ vanavond, waar Bart Peeters gehuldigd wordt met nummers over zijn eigen leven. Wanneer hij een lied over het verlies van zijn goede vriend Robert Mosuse te zien krijgt - gezongen door diens broer Ronny Mosuse - lopen de tranen over zijn wangen. Achteraf volgt een emotionele omhelzing met Ronny en Dany Lademacher, die ook deel uitmaakte van The Radios. De herinneringen aan frontman Robert, die in 2000 overleed aan een hersentumor, halen veel naar boven bij de mannen. “Het moet niet altijd rozengeur en maneschijn zijn”, verklaart James Cooke over het pakkende moment. “Soms moet je ook de gevoelige onderwerpen kunnen aansnijden. En dat hebben we ook gedaan.”

22 december