'We don't talk about Bruno' niet genomineerd voor Oscar maar zal wel live worden gebracht tijdens de show

MuziekHet hitnummer ‘We don’t talk about Bruno’ uit de Disney-film ‘Encanto’ werd ondanks het grote succes ervan niet genomineerd voor een Oscar. Maar gezien het nummer alomtegenwoordig is, zal het toch live worden gebracht tijdens de show op 27 maart.

Hoewel het nummer bovenaan de Billboard Hot 100, kon het niet worden vertegenwoordigd tijdens de show. Dat komt omdat ‘We Don’t Talk About Bruno’ niet in aanmerking kwam voor de Oscar voor het beste originele lied, omdat Disney het nummer niet eens ter overweging had ingediend. In plaats daarvan zette de studio in op de Spaanstalige ballade ‘Dos Oruguitas’, die wel een nominatie in de wacht sleepte.

De regels voor de Oscar bepalen dat een studio slechts twee nummers van een bepaalde film mag indienen voor het beste originele lied. Inzendingen voor die categorie moesten gebeuren voor 1 november, weken voordat ‘Encanto’ uitkwam in de bioscoop en het nummer ‘We Don’t Talk About Bruno’ zo populair werd. Lin-Manuel Miranda, die beide liedjes schreef, legde Disney’s beslissing om ‘Dos Oruguitas’ in te zenden uit in een interview met E! News: “Voor ons is ‘Dos Oruguitas’ echt het hart van de film. Het is het hart van het verhaal van Abuela en, op zijn beurt, het verhaal van alle anderen”, zei hij.

“Ik ben nog steeds trots op ‘Dos Oruguitas’ als inzending”, vertelde Miranda eerder aan Variety. “Je moet datgene kiezen wat de geest van de film het best weergeeft, en dat zit allemaal in dit nummer, in tegenstelling tot een reis van slechts één bepaald personage. Het is het basisverhaal, maar ik ga niet zeggen dat het niet moeilijk was om te kiezen.” De Oscars eren niet alleen het nummer, maar brengen ook hulde aan 60 jaar James Bond en de 50e verjaardag van ‘The Godfather’.

LEES OOK