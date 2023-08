Wat voor weer wordt het dit weekend op Pukkelpop en Kamping Kitsch? “Grote verschillen”

Muziek KIJK. Meterslan­ge file voor Tik­Tok-ster Céline Dept op Rijvers Festival

Zeggen dat er werd uitgekeken naar de komst van TikTok- en Youtube-ster Céline Dept (23) op Rijvers Festival zondag is allesbehalve overdreven. Er vormde zich een heuse rij aan de TikTok-stage, waar Céline haar opwachting zou maken. Een serieuze file, want de rij was maar liefst 135 meter lang. En het was het waard: Céline maakte tijd voor al haar fans en deelde selfies, knuffels en handtekeningen uit. Opvallend: daarbij droeg ze een Rode Duivels-shirt met op de achterzijde de naam van haar vriend, Michiel.