“Wat ik nog ga spenderen? Alles wat er op mijn bankrekening staat”: zo veel geld nemen tieners mee naar Pukkelpop

PORTRET. Een schapenkwe­ker die Engeland choqueerde met z’n platenhoe­zen: Jamie Reid, de designer achter Sex Pistols

Eén promotieposter en twee platenhoezen maakten van Jamie Reid dé uitvinder van de punkstijl. Hij overleed dinsdag op 76-jarige leeftijd, maar zijn werk leeft voort in het Museum of Modern Art in New York en het Victoria and Albert Museum en Tate Gallery in Londen. Een portret van een grafisch ontwerper die eigenlijk schapen wilde kweken op een ver afgelegen Schots eiland.