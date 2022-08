Was dit het slechtste optreden van Pukkelpop? Sean Paul kan de ‘temperature’ niet doen stijgen

Wie dacht dat Sean Paul in een of andere vergeetput beland was - z'n grootste hits dateren tot slot uit de nillies - moest z’n oordeel na zaterdagavond bijstellen. De R&B-zanger is wel degelijk alive and kicking, al kunnen we dat niet langer een meerwaarde voor het muzieklandschap noemen. De laatste jaren is de ster van de Jamaicaan eerder tanende, en dat kon ook het publiek op Pukkelpop aan de lijve ondervinden.