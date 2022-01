Waarom Spotify zo gemakkelijk grote artiesten als Neil Young en Joni Mitchell laat vallen

Muziek Kanye West brengt nieuw album uit in februari

Kanye ‘Ye’ West kondigde donderdag aan dat hij op 22 februari zijn nieuw album gaat uitbrengen. Het album wordt het vervolg op ‘Donda’, dat vorig jaar in augustus uitkwam. In het verleden nam West het niet zo nauw met zijn releasedatums, dus het wordt nog even afwachten of we dan ook effectief een nieuw album te horen krijgen.

