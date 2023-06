Waarom Pink al 23 jaar de muziekindustrie charmeert: “Ze is geen machine gemaakt door een platenlabel”

MUZIEKIn het vierde middelbaar werd Pink (43) uitgeroepen tot “de persoon die het meeste kans maakt om binnen 10 jaar achter de tralies te zitten." In werkelijkheid is ze vandaag één van de meest geliefde sterren van de 21ste eeuw. De Amerikaanse zangeres, die zaterdag op Werchter Boutique staat, werd gekroond tot de underdog van de poproyalty. Al meer dan 20 jaar rijgt ze de hits moeiteloos aan elkaar en haar nieuwste plaat ‘Trustfall’ is geen uitzondering. Wat is haar geheim? We vroegen het aan muziekexperts Sam Jaspers en Michael Polspoel.