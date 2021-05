Waarom kon ons land opnieuw niet scoren op het Songfestival? “Zolang we op veilig spelen, zullen we nooit potten breken”

Songfestival EBU onderzoekt massale klachten over stemproble­men tijdens Songfesti­val

15:12 Mensen die zaterdag per sms hun stem hebben uitgebracht voor de finale van het Songfestival klagen op sociale media massaal dat zij een melding hebben gehad dat hun stem niet is meegeteld. European Broadcasting Union (EBU), de koepel die de liedjeswedstrijd organiseert, is bezig uit te zoeken wat er mogelijk is misgegaan.