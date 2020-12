Waarom kerstsongs het dit jaar nóg beter doen dan anders (behalve in Vlaanderen)

'All I Want For Christmas Is You' van Mariah Carey of 'Last Christmas' van Wham!: overal hoor je het dezer dagen. Niet gek in kersttijd, natuurlijk, maar toch is er dit jaar iets meer aan de hand. Want terwijl geen van beide nummers ooit op één heeft gestaan in de Britse top 40, ziet het er dit jaar naar uit dat één van de twee alsnog naar de hoogste plaats in de charts zal klimmen.