Waarom Australië mag meedoen aan het Eurovisiesongfestival: “De echte reden zullen ze niet snel toegeven”

MuziekAustralië ligt helemaal aan de andere kant van de wereld, en toch neemt het al jaren deel aan het Eurovisiesongfestival, wat in essentie een Europese zangwedstrijd is. Zo ook deze editie: op 11 mei zal Voyager het beste van zichzelf geven in de halve finale. Maar hoe komt het dat een land dat mijlenver van Europa verwijderd is, wil en mag deelnemen aan het Eurovisiesongfestival? En wat gebeurt er als Australië uiteindelijk wint? “Officieel klink het dat het Songfestival er razend populair is, maar dat is niet de échte reden.”