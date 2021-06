Waar zijn die handjes? Ook Regi en Cleymans & Van Geel komen naar Werchter Parklife

Muziek De ups en vooral vele downs van ‘Mr. Eurovision’ Johnny Logan: “Nog geen jaar na het Songfesti­val was ik gebroken”

21 mei Vanavond is het zover: dan vindt de finale van het Eurovisiesongfestival eindelijk plaats. Hoe onze Hooverphonic het zal doen, is nog even koffiedik kijken, maar de titel van Mr. Eurovision zal Alex Callier nooit kunnen veroveren. Die eer is weggelegd voor Johnny Logan (67), de drievoudige winnaar uit Ierland. De voormalige elektricien groeide uit tot een superster die in Scandinavië zelfs Coldplay van de troon stoot, maar moest zich ook jarenlang door zwarte sneeuw en persoonlijke problemen worstelen. Een drankprobleem, een enorme schuldenput en een geheim kind zorgden voor verder onheil.