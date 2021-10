Waar blijft het album van Milow? "Even een langere aanloop”

Muziek IN BEELD. Nieuw album Coldplay voorge­steld in Planetari­um in Brussel

15 oktober De band Coldplay stelt het nieuwe album ‘Music of the Spheres’ met twaalf nummers voor. Ondertussen is het al het negende album voor de band. In ons land werd het album voorgesteld in het Planetarium in Brussel. Mensen konden de nieuwe liedjes beluisteren via een luistersessie met daarbij beelden van de band, planeten, sterren en buitenaardse wezens. Daarnaast zong er een muzikant enkele bekende songs van de band live voor de zaal.