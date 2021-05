Vrouwen aan de macht, optredens vol vuurwerk en een surprise guest: dit waren de BRIT Awards 2021

MuziekDinsdagavond werden in de O2-arena de BRIT Awards, de meest prestigieuze Britse muziekprijzen, uitgereikt. Door de coronapandemie kwam de uitreiking drie maanden later dan normaal, maar daarom was het hele gebeuren niet minder spectaculair. Opvallend was vooral dat het de vrouwen waren die het dit jaar voor het zeggen hadden. Het overgrote deel van de BRIT Awards ging namelijk naar vrouwelijke artiesten.

Dat de vrouwen het voor het zeggen hadden tijdens de BRIT Awards 2021 was meteen overduidelijk. Acht van de elf muziekprijzen is gewonnen door een vrouwelijke artiest of groep. Dua Lipa viel zelfs twee keer in de prijzen. Zij won de beeldjes voor het ‘beste Britse album’ en ‘beste Britse vrouwelijke soloartiest. Ook meidengroepen Little Mix en Haim en zangeressen Arlo Parks, Taylor Swift, Billie Eilish en Griff wonnen een award. De dames van Little Mix hebben met hun overwinning bovendien ook een primeur te pakken. Het trio heeft als eerste groep met alleen vrouwelijke leden het beeldje voor beste Britse groep gewonnen. “We hebben zojuist geschiedenis geschreven. Ik ben emotioneel”, reageerde zangeres Perrie Edwards toen ze de prijs met haar medebandleden in ontvangst nam.

De mannelijke artiesten die kans maakten op een award hadden minder te vieren. De enige mannen die een prijs mee naar huis mochten nemen waren Harry Styles, The Weeknd en rapper J Hus. Harry won het beeldje voor ‘Beste Britse single’ en The Weeknd en J Hus werden gekroond tot ‘Beste internationale mannelijke soloartiest’ en ‘beste Britse mannelijke soloartiest’.

Opvallende rode loper

Nog een opvallend moment was de rode loper van het event. Heel wat celebs haalden namelijk een flinke dosis fluo en een reeks flitsende dierenprintjes uit de kast. Dua Lipa, die met haar outfit een eerbetoon aan Amy Winehouse bracht, deed monden openvallen met haar retro kanariegele outfit. TikTok-sensatie Olivia Rodrigo koos dan bijvoorbeeld weer voor een fluogele jurk.

Dat heel wat artiesten het gemist hadden om op een podium te staan was te zien aan de optredens van gisterenavond. Coldplay mocht tijdens de editie van dit jaar alvast het startschot geven en de perfomance van de band was redelijk indrukwekkend. Chris Martin zong onder meer hun nieuwe single ‘Higher Power’ en de zanger haalde werkelijk alles uit de kast. Denk maar aan een reeks futuristische hologrammen en een flinke dosis vuurwerk. Het optreden van de groep was wel niet live, want deze werd midden vorige maand opgenomen in het hartje van Londen. Naast Coldplay mochten natuurlijk ook nog een reeks andere muzikanten het beste van zichzelf geven. Ook Dua Lipa en The Weeknd stonden gisteravond op het podium van de BRIT Awards.

(Lees verder onder de video.)

Surprise guest

Verrassingen zijn niet vreemd tijdens een awardshow, maar een virtueel bezoekje van Michelle Obama, de voormalige first lady van de Verenigde Staten, hadden de meeste kijkers niet meteen verwacht. Tijdens de uitreiking mocht Michelle de award van ‘Beste internationale mannelijke soloartiest’ presenteren. Uiteindelijk was het The Weeknd die de prijs in ontvangst mocht nemen en daar was de vrouw van Barack Obama alvast erg trots op. “Hij heeft niet alleen een impact gehad op het podium, maar hij doneerde ook al miljoenen aan het goede doel. In een moeilijk jaar zorgde hij voor licht en gaf hij ons allemaal een reden om te dansen”, klonk het onder meer in haar speech.

Verder zal ook Taylor Swift de BRIT Awards van 2021 niet snel vergeten. Zij mocht gisterenavond een bijzondere prijs in ontvangst nemen. De Amerikaanse zangeres werd geëerd met de BRIT Global Icon Award. Een hele eer, want de prestigieuze prijs is nog maar drie keer eerder uitgereikt. In 2014 nam Elton John de prijs in ontvangst, in 2016 David Bowie en in 2017 Robbie Williams. Taylor wordt hiermee de eerste vrouwelijke artiest en de eerste buitenlandse artiest die op het lijstje van winnaars komt te staan.

In haar speech bedankte Swift onder meer haar vriend Joe Alwyn, maar wel op een erg subtiele manier. Daarnaast had de zangeres het ook nog over enkele vrienden, medewerkers en uiteraard ook haar fans. “Ik ben zo dankbaar voor mijn Britse fans. Bedankt voor alles wat jullie al voor mij gedaan hebben en voor alle prachtige momenten.”

De winnaars: Nieuwe artiest van het jaar: Arlo Parks Vrouwelijke solo-artiest: Dua Lipa Mannelijke solo-artiest: J Hus Internationale mannelijke solo-artiest: The Weeknd Internationale vrouwelijke solo-artiest: Billie Eilish Britse groep van het jaar: Little Mix Internationale groep van het jaar: Haim Rising star: Griff Warner Nummer van het jaar: ‘Watermelon Sugar’, Harry Styles Album van het jaar: ‘Future Nostalgia’, Dua Lipa

