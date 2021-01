Vroege tape van Radiohead onder de hamer voor bijna 7.000 euro

De tape, die dateert van 1987-1988, bevat drie nooit uitgebrachte songs die door de groep werden geschreven en opgenomen toen die nog On A Friday heette. De cassette bevat ook handgeschreven aantekeningen van frontman Thom Yorke.



De opnames van "Promise Me", "Boy In A Box" en "These Chains" dateren vermoedelijk van de periode nadat de bandleden de school hadden verlaten maar voordat ze bij het platenlabel EMI tekenden. Andere songs zijn "Happy Song", "To Be A Brilliant Light" en "Sinking Ship".



De verkopers bleven anoniem maar zeiden aan het veilinghuis Omega Auctions dat een lid van de groep hen de bandopname in de jaren 1990 had gegeven.