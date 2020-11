Vriend Taylor Swift schreef onder schuilnaam mee aan haar album

MuziekTaylor Swift (30) kreeg bij het schrijven van haar album ‘Folklore’ hulp van haar vriend Joe Alwyn (29). Dat onthulde de zangeres in de muziekdocumentaire ‘Folklore: The Long Pond Studio Sessions’, die woensdag werd uitgebracht op Disney+.

Taylor vertelt dat er veel werd gespeculeerd over de identiteit van William Bowery, die meeschreef aan de nummers ‘Exile’ en ‘Betty’. “Dat komt omdat het geen echt persoon is. William Bowery is eigenlijk Joe.” Dat ging hem volgens de zangeres goed af: “Joe speelt prachtig piano. Hij speelt altijd en verzint en maakt gewoon dingen. Exile was waanzinnig, omdat Joe het hele pianostuk heeft geschreven.”

Joe Alwyn is een Britse acteur die onder andere te zien was in ‘The Favourite’ en ‘Mary Queen Of Scots’. Hij is daarnaast ook opgeleid in klassieke muziek en Engelse literatuur. Hij is intussen al vier jaar samen met Swift.

In ‘Folklore: The Long Pond Studio Sessions’ speelt Taylor alle liedjes van haar in juli verschenen album ‘Folklore’. Daarnaast deelt ze ook de verhalen achter haar nummers met de kijkers.