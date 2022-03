Vrede wordt belangrijk thema in Songfestival, ook Oekraïne bevestigt deelname

Simona Martorelli bracht het nieuws dat Oekraïne zal deelnemen aan de wedstijd: “De Oekraïense delegatie heeft haar komst bevestigd en heeft verbazingwekkend genoeg alle deadlines gehaald.” Ook dit jaar moeten alle deelnemende landen een live-on-tape versie maken van hun nummer. Dat is een opgenomen versie van hun nummer dat zal worden afgespeeld indien ze toch niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Een concept dat in het leven werd geroepen door de coronapandemie, maar ook in tijden van oorlog nuttig kan zijn.

Gezien de situatie is Oekraïne meteen ook favoriet om het Songfestival te winnen. Inzending voor dit jaar is de band Kalush Orchestra. Ze zijn blij dat ze kunnen meedoen, maar de muziekwedstrijd is momenteel verre van hun prioriteit: “We doen er nu alles aan om ons land te helpen. Een van onze bandleden vecht momenteel in Kiev en ik heb een vrijwilligersorganisatie opgezet. We helpen mensen om onderdak te bieden, te verhuizen en medicijnen te vinden", liet de frontman van de band weten via Instagram.