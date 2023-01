Voormalig Sex Pistol John Lydon wil meedoen aan Songfestival (met nummer over zijn vrouw die aan alzheimer lijdt)

Muziek ‘Blinding Lights’ van The Weeknd is meest gestreamde single ooit op Spotify

‘Blinding Lights’ van The Weeknd is de meest gestreamde plaat ooit op Spotify. Het nummer uit 2019 is nu meer dan 3,3 miljard keer beluisterd en is daarmee ‘Shape Of You’ van Ed Sheeran voorbij.

2 januari