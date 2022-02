Voormalig jurylid Waylon over ‘The Voice of Holland’-schandaal: “Geen veilige plek kunnen bieden”

Waylon, die meermaals meedeed aan het Songfestival voor Nederland, heeft zaterdag in de talkshow ‘Beau’ voor het eerst uitgebreid verteld over zijn gevoelens bij het ‘The Voice’-schandaal. De zanger benadrukte nogmaals dat hij van niks wist, maar dat dat net hetgene is wat nu aan hem knaagt: “Ik loop daar zes jaar rond. Ik heb nooit iets gezien of gemerkt en dat neem ik mezelf bijna kwalijk”, vertelt Waylon met tranen in de ogen. “Ik ben niet schuldig, maar als zoiets gebeurt voel je je er wel schuldig over dat je blijkbaar voor je eigen kandidaten, want er zijn ook mensen uit mijn teams waar wat mee gebeurd is, niet in staat bent geweest om hen een veilige plek te geven. Dat neem ik mezelf wel kwalijk.”