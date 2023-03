"Vooraf dacht ik: al die ego's in één ruimte?": 35 artiesten zingen mee op benefietsingle voor slachtoffers aardbeving

Muziek Na Taylor Swift: ook Justin Bieber krijgt eigen fanparty in ons land

In het buitenland zijn ze al immens populair, maar inmiddels zijn fanfeestjes ook in ons land aan een ware opmars bezig. Vorig jaar stonden er al twee in het teken van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift (33). Dit keer is het dan weer de beurt aan Justin Bieber (28).