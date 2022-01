“Voor het eerst in m'n leven kom ik thuis in een leeg huis”: Koen Wauters laat stukje van z'n ziel zien in nieuwe single

Terwijl de eerste hit van hun nieuwe plaat 'Eén keer in een leven' de ware liefde bejubelt, gaat de tweede single 'Stil' over de pijn die eraan gekoppeld is. “Wat ik nu geschreven heb, kon ik vroeger niet schrijven”, licht Koen Wauters toe (54). “Mijn leven is tot op zekere hoogte veranderd. Ik ben gescheiden en een van de moeilijkste zaken aan een breuk is dat je kinderen van de ene partner naar de andere gaan. Op een bepaald moment kom ik dus helemaal alleen thuis in een veel te groot kot. Dan ontstaat een gevoel waarbij je denkt: 'Het is hier wel stil, ik wist niet dat de stilte zo stil kon zijn.' Uiteraard zijn er al stille momenten geweest in mijn leven, maar de kilte en de leegte overheersten toen toch even.”