Voor het eerst domineren Nederlandstalige artiesten de MIA's: “Sinds kort is België er écht rijp voor”

Songfesti­val­kan­di­daat Gustaph schittert in Ultratop: 'Because of you' staat op derde plaats

Onze Belgische songfestivalinzending Gustaph verovert met zijn ‘Because of you’ een derde plaats in de Ultratop 50. Dat is voor de zanger zeker een opsteker. Want het is ruim 23 jaar geleden sinds zijn laatste notering in de lijst.

23 januari