Volgens de bookmakers wint Oekraïne: dit zijn de grootste kanshebbers voor het Songfestival

Veertig deelnemers, maar nog geen veertig nummers. Zo maakt de Armeense inzending Rosa Linn op 19 maart pas haar song bekend, en heeft de Azerbeidzjaanse zanger Nadir Rustamli nog geen datum genoemd voor zijn song. Al lijkt het weinig waarschijnlijk dat één van beide landen de winnaar van de 66ste editie levert: zo behaalde Armenië nog nooit de eerste plek. Azerbeidzjan deed het iets beter: zij wonnen in 2011 met Ell & Nikki en hun song ‘Running Scared’. Zeemzoeterigheid van de bovenste plank, en ook de overwinning zelf heeft geen al te beste indruk nagelaten. Zo vestigde ‘Running Scared’ het record voor de laagste gemiddelde score voor een winnend nummer onder het stemsysteem met 12 punten. Ell & Nikki kregen gemiddeld 5,26 punten per land, jawel.

Maar goed: uiteraard kan het ook anders én beter. Dit lijken alvast de grootste kanshebbers voor de overwinning in Turijn.

Oekraïne: Kalush Orchestra - ‘Stefania’

Volledig scherm Kalush Orchestra. © arr

Vanwege de Russische inval heeft Oekraïne tegenwoordig weinig reden tot vieren. Al zijn er — hoe wrang ook — her en der toch kleine lichtpuntjes: zo werd hun Songfestivalinzending Kalush Orchestra tot topfavoriet gebombardeerd bij de bookmakers. Songfestivalfans lijken de rapgroep een warm hart toe te dragen, en ‘Stefania’ werd een strijdlied voor de Oekraïense bevolking. “Ik zal altijd mijn weg naar huis vinden, ook al zijn alle wegen vernietigd.” Zelden een lyric gehoord die zo profetisch bleek.

Nochtans was de band aanvankelijk niet geselecteerd voor de liedjeswedstrijd. Tijdens het nationale Songfestival van Oekraïne eindigde Kalush Orchestra op de tweede plaats. De rapgroep kreeg van het publiek weliswaar het maximale aantal punten, maar werd slechts derde bij de jury. Alina Pash ging daardoor met de overwinning aan de haal. Haar deelname kwam niet veel later onder druk te staan, omdat ze in 2015 op de Krim — het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd — zou zijn geweest. Oekraïense Songfestivalartiesten mogen volgens de regels van omroepen NTU en UA:PBC sinds de annexatie niet meer op de Krim komen. Pash zou daarvoor reisdocumenten hebben vervalst. Vanwege alle ophef besliste de zangeres om zich terug te trekken. Waarop Kalush Orchestra alsnog de eer van het land mag verdedigen.

Italië: Mahmood & BLANCO - ‘Brividi’

Volledig scherm BLANCO & Mahmood op het podium van het San Remo Festival, dat ze wonnen. © EPA

Na het muzikale geweld van rockband Måneskin gooit Italië het dit jaar over een andere boeg. Het gastland koos ervoor om Mahmood & BLANCO af te vaardigen, die de ballade ‘Brividi’ (rillingen) brengen. Twee mooie jongens met twee topstemmen, en het soort emotionele geneuzel waar menig Songfestivalfan van gaat zwijmelen. Bovendien heeft Mahmood ervaring met het liedjescircus: hij nam in 2019 in z’n eentje al deel aan de wedstrijd, die toen in Tel Aviv werd georganiseerd. Duncan Laurence ging toen voor Nederland met de overwinning aan de haal, maar Mahmood belandde met zijn song ‘Soldi’ wel op de tweede plek.

Als de Italianen dit jaar opnieuw zouden winnen, zetten ze daarmee een opmerkelijke prestatie neer. Het valt namelijk maar zelden voor dat een land zichzelf opvolgt als kampioen. Het recentste voorbeeld is Ierland: in 1992 won Linda Martin met ‘Why Me?’ Zij werd opgevolgd door Niamh Kavanagh met ‘In Your Eyes’ én een jaar nadien gebeurde dat nog eens dankzij ‘Rock ’n Roll Kids’ van Paul Harrington en Charlie McGettigan.

Zweden: Cornelia Jakobs - ‘Hold Me Closer’

Volledig scherm Cornelia Jakobs. © EPA

Zweden is één van de meest succesvolle landen op het Songfestival. Van de — tot nu toe — zestig inzendingen eindigden er maar liefst 41 bij de beste tien. Zesmaal wist Zweden de liedjeswedstrijd te winnen. Daarmee staat het slechts één zege achter recordhouder Ierland, dat zeven keer op het hoogste schavotje eindigde. Met Cornelia Jakobs zou het Scandinavische land op gelijke tred kunnen komen.

Fun fact: Cornelia is de dochter van Jakob Samuel, zanger van de voormalige Zweedse glamrockband The Poodles. Zij probeerden in 2006 om naar het Songfestival te gaan, maar slaagden daar niet in. Uiteindelijk werd Carola met ‘Invincible’ afgevaardigd, die op de vijfde plaats eindigde.

Verenigd Koninkrijk: Sam Ryder - ‘Space Man’

Volledig scherm Sam Ryder. © Instagram/Edward Cooke

Geen land dat we dit jaar zo graag een betere plek gunnen dan het Verenigd Koninkrijk. Nadat ‘Embers’ van James Newman vorig jaar de gevreesde double zero kreeg — en hij daar weliswaar meesterlijk mee omging —, stuurt het VK dit keer één van z’n bekendste TikTok-sterren. Sam Ryder stapt het podium op met ‘Space Man’, een ballade waarin hij de hoge noten niet schuwt. Dat zoiets live gigantisch fout kan gaan, hoeven we u uiteraard niet meer te vertellen. Al lijkt die kans bij Sam eerder klein: uit z’n TikTok-filmpjes blijkt namelijk dat de man die forse uithalen met gemak aankan.

Sam kan bovendien pochen met enkele bekende fans: zo wist hij met z’n unieke stem al indruk te maken op Justin Bieber, Alicia Keys en Ellen DeGeneres. Als zij hun wereldwijde aanhang motiveren om op Ryder te stemmen, zou de langharige Brit zomaar eens dé verrassing kunnen worden.

Polen: Krystian Ochman - ‘River’

Volledig scherm Krystian Ochman trekt voor Polen naar het Songfestival. Hij heeft ook een hond. © RV

“Beter goed gepikt dan slecht zelf verzonnen”: dat lijkt dit jaar het devies van Polen. Na de vreselijke miskleun van RAFAŁ vorig jaar — die een soort mannelijke versie van Dua Lipa probeerde te zijn, mét de zonnebril van Sean Paul — stuurt het land nu Krystian Ochman. In tegenstelling tot zijn voorganger lijkt hij wél toon te kunnen houden. Bovendien heeft Krystian goed geluisterd naar artiesten zoals Jamie Woon, Hozier en Dotan. Zijn donkere popsong ‘River’ is allesbehalve origineel, maar dat is zelden een bezwaar om het Songfestival te winnen.

Ja Måns Zelmerlöw, we kijken naar u.

Spanje: Chanel - ‘SloMo’

Volledig scherm Chanel Terrero is de Spaanse inzending voor ESC 2022. © RV

Na de Spaanse flop genaamd Blas Cantó, heeft het land duidelijk lessen getrokken. Geen saaie ballades meer, maar een opzwepend nummer in het Spaans en Engels. Zangeres Chanel zal met ‘SloMo’ eveneens geen originaliteitsprijzen winnen, maar het nummer is wel bijzonder aanstekelijk. ‘Ready to break hips, break hearts’ is wat ons betreft nu al dé strijdkreet voor relatiebreuken, en nu weten we ook meteen wat je krijgt als je Shakira, Rosalía, Camila Cabello, Dua Lipa en Hadise in een blender gooit.

Frankrijk: Alvan & Ahez - ‘Fulenn’

Volledig scherm Alvan & Ahez. © AFP

De collab waarvan we niet wisten dat we die nodig hadden. Na Barbara Pravi gooit Frankrijk het dit jaar over een heel andere boeg. Zo stuurt het land Alvan (een multi-instrumentalistische zanger, gespecialiseerd in elektronische muziek) en Ahez (een Bretoens folktrio dat bestaat uit drie zangeressen). Het lied gaat over een Bretoense legende waarbij een jonge vrouw zich emancipeert van maatschappelijke normen. Dat doet ze “door ’s nachts te dansen, badend in het licht van een vreugdevuur”, aldus de website van het Songfestival.

Daarmee is ‘Fulenn’ — een hypnotiserende mix van elektro en folk — ongetwijfeld de origineelste inzending die dit jaar meedingt. Dit lijkt meteen ook hét nummer dat tijdens de wedstrijd aan momentum zal winnen, net zoals dat vorig jaar bij ‘Shum’ van de Oekraïense band Go_A het geval bleek.

België: Jérémie Makiese - ‘Miss You’

Volledig scherm Jérémie Makiese trekt voor ons land naar Turijn. © Joel Hoylaerts / Photonews

Omdat er niets mis is met een beetje chauvinisme. Tous ensemble: als dat voor de Rode Duivels lukt, dan met een zingende keeper ook.

Portugal: MARO - ‘Saudade, saudade’

Volledig scherm MARO (midden) is de Portugese inzending voor ESC 2022. © Instagram

Ze won het Festival da Canção, en dus mag MARO — de artiestennaam van Mariana Secca — voor Portugal naar het Songfestival. Dat doet ze met ‘Saudade, saudade’.

Dat MARO naar het Songfestival trekt, is best verrassend. De zangeres wilde aanvankelijk namelijk dierenarts worden. Uiteindelijk koos ze toch voor een artistieke carrière, en trok ze naar het Berklee College of Music in de Amerikaanse stad Boston. MARO leerde er piano spelen, en weet ook hoe ze een gitaar en een elektrische bas moet bespelen. In 2018 bracht de artieste, die haar eerste nummer schreef toen ze amper elf jaar oud was, haar eerste soloalbum uit. Hoewel ze in Los Angeles woont, bleek de plaat een daverend succes in haar thuisland. Ook de Britse zangeres Jessie J is fan. Zij vroeg MARO enkele jaren geleden als haar voorprogramma. “Ik had nooit gedacht dat dit alles me uiteindelijk naar het Songfestival zou leiden”, aldus MARO. “Ik was niet van plan om naar Portugal te komen, maar door corona gebeurde het toch.”

O ja: wij horen het niet, maar volgens MARO is Justin Bieber één van haar grootste inspiratiebronnen. “Hij is een geweldige artiest en inspireert me”, klinkt het. “Ik ben ook niet bang om dat toe te geven. Dus ja, grote fan!”

Finland: The Rasmus - ‘Jezebel’

Volledig scherm Eero Heinonen, Aki Hakala, Lauri Ylonen en Emilia 'Emppu' Suhonen. Zij vormen The Rasmus, en gaan voor Finland naar het Songfestival. © via REUTERS

Dit lijstje afsluiten doen we dan weer met een gênante bekentenis: in onze tienerjaren waren wij gigantische fans van The Rasmus. Dat de Finse ‘alternatieve’ rockband nu meedoet aan het Songfestival, doet ons tienerhartje jubelen. ‘Jezebel’ is niet het anthem dat ‘In the shadows’ indertijd wél was, maar laat dat de pret — of de overdaad aan eyeliner — niet drukken!

