Volg hier live de opening van het Q Beach House, met onder meer een optreden van Metejoor

Muziek Tom Barman kruipt in de scharen van een kreeft: dEUS dropt surreële videoclip

De Belgische rocksensatie dEUS heeft een gloednieuwe en absurde videoclip gelanceerd. Frontman Tom Barman (51) kroop voor de gelegenheid in de scharen van een kreeft, en dat resulteert in een surreële videoclip voor de track ‘How to replace it’.