“Vlamingen zijn veel leuker”: Nederlandse MEAU bezorgt Pukkelpop kippenvel

Stress had ze niet voor haar Pukkelpop-vuurdoop, al had de Nederlandse wel niet verwacht dat er zoveel volk haar aan het werk zou willen zien. “Soms spoken er zelfs worstcarescenario’s door m’n hoofd”, vertelt MEAU. “Dan zie ik mezelf spelen voor een lege zaal. Net voor m’n eerste zomerfestival had ik nog een nachtmerrie. Ik stond op het podium, in een grote tent, en voor me stond amper tien man. Gelukkig ziet de realiteit er anders uit. ‘t Was zalig dat er op zo'n vroeg uur al een massa fans opgedaagd waren, speciaal voor mij. Weet je dat ik het Vlaamse publiek trouwens veel leuker vind? Jullie lullen niet doorheen m’n liedjes en luisteren echt naar wat ik zing. Nederlanders zijn echt lomp. Lomp, maar gezellig. (lacht) Ik woon in Utrecht, maar m’n ultieme droom is om een tweede huis in Gent te hebben. Ik ben helemaal verliefd op die stad.”

Golf van herkenning

Sinds MEAU eind vorig jaar ‘Dat heb jij gedaan’ op de wereld losliet, gaat het erg hard. De song haalde de eerste plek in de Ultratop en zorgde bovenal voor een golf van herkenning. De Nederlandse zingt namelijk over een toxische relatie, en heel wat mensen herkenden zich in haar woorden. “In ‘t begin vond ik het heftig om dat persoonlijke liedje over de situatie met m’n ex live te brengen”, vervolgt de zangeres. “Maar nu heb ik het gevoel dat het een song is geworden van iedereen, ‘t voelt niet meer per se als mijn verhaal. Da’s fijn. Natuurlijk denk ik soms terug aan die donkere tijd, maar ik ervaar er bijna geen last meer van. Het heeft ontzettend geholpen dat ik het allemaal van me heb kunnen afschrijven. En ‘t is supermooi dat ik op die manier ook heel veel andere mensen heb kunnen helpen. Of m’n ex-vriend ooit gereageerd heeft op het succes van ‘Dat heb jij gedaan’? Nee hoor. Het was ook niet de bedoeling dat hij het ooit zou horen, al is dat nu wellicht mislukt. (lacht)”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm MEAU voelde zich in topvorm. © Joel Hoylaerts / Photonews

Volledig scherm De singer-songwriter werd geflankeerd door een sterke band. © Joel Hoylaerts / Photonews

Intussen heeft de zangeres een nieuwe vriend - Jesper heet hij - en ook daar schreef ze al een liedje over, ‘Als jij maar bij me bent’. “Dat gaat over de fijne tijd die we samen gehad hebben tijdens de lockdowns”, legt MEAU uit. “Die verplichte periode van rust heeft me deugd gedaan. Ik ben normaal een druk persoon - ik vind dat ook leuk - maar het voelde heerlijk om een stapje terug te zetten. Ik heb met m’n lief genoten van al die qualitytime - zo'n avond op de bank hangen kan toch echt deugd doen.” De zangeres heeft dan ook veel gemeenschappelijk met haar vriend, met wie ze samenwoont in Utrecht. “Hij is eveneens muzikant en speelt af en toe mee in m’n band. Niet altijd, want we moeten werk en privé een beetje gescheiden proberen houden. Anders zijn we continu samen. (lacht) Hij stond vandaag trouwens tussen het publiek in de Marquee. Ja, we hebben het erg leuk samen.”

Op het strand liggen

Na een zomer bomvol optredens nemen de tortelduifjes dan ook een mini-vakantie om de batterijen weer op te laden. “We vertrekken morgen naar Barcelona en het plan is om vier dagen op het strand te liggen en niets te doen. De zomer was erg druk, al kan ik die chaos wel appreciëren. De agenda voor het najaar is trouwens ook al goed gevuld. Vanaf september ga ik touren in België en Nederland en er komt ook een nieuwe single. ‘Blijven rijden’ klinkt wat meer up-tempo, een beetje dansbaar zelfs. Helemaal anders dan ‘Dat heb jij gedaan’, maar de tekst is wel opnieuw heel persoonlijk. Ik zing over de lekkere vibe die ik momenteel ervaar. Alles gaat goed, ik ben erg gelukkig, en ik wil niet te veel achterom kijken. Gewoon m’n gedachten op nul zetten en blijven doorgaan. Ik vermoed dat veel mensen zich daar ook wel in zullen herkennen.”

