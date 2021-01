Vlaamse zangeres Karin Setter treurt om de dood van goede vriend Siegfried van het wereldberoemde illusionistenduo Siegfried & Roy

Roy overleed vorig jaar in mei aan het coronavirus. Zijn showpartner Siegfried is nu ook overleden, op 81-jarige leeftijd, na een uitzichtloos gevecht tegen pancreaskanker. Wie erg treurt om het overlijden van de blonde wereldster, is de Vlaamse zangeres Karin Setter. Ze is de dochter van de bekende orkestleider Bobby Setter, die op zijn beurt heel goed bevriend was met wijlen Fats Domino. In ‘Primo’ vertelt Karin hoe zij het tweetal leerde kennen, en hoe ze vooral met Siegfried bevriend raakte. In die mate zelfs dat Siegfrieds manager haar belde om het trieste nieuws van zijn overlijden te brengen nog voor het in de pers verscheen.