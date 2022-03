Vlaamse artiesten steken slachtoffers in Oekraïne een hart onder de riem met nieuwe single

Muziek Lokerse Feesten strikt Kings of Leon

Goed nieuws voor fans van Kings of Leon. De Amerikaanse band staat op dinsdag 9 augustus op de Lokerse Feesten. Het is bovendien ook al een hele tijd geleden dat de groep nog eens op de planken stond in ons land. Hun laatste optreden in België is ondertussen al vijf jaar geleden.

4 maart