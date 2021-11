Vlaamse ambiance ten top: Willy Sommers en Christoff bundelen krachten in Lotto Arena

MuziekEchte vrienden, die Willy Sommers (69) en Christoff (45) en daarom bundelen ze voor het eerst samen de muzikale krachten. Vrijdagavond in de Lotto Arena met hun Sing-Off. De ene met 50 jaar carrière op de teller, de andere met 30 jaar. In totaal 80 jaar aan hits en Vlaamse ambiance ten top.

Wie zoveel jaar samen aan hits heeft, kan het zich permitteren om bij nummer één meteen het vuurwerk te laten knallen. Letterlijk, de kanonnen vooraan het podium gingen af, de kleine achtduizend toeschouwers schoten in staande ovatie en waren van plan om nadien te blijven rechtstaan. Klaar voor een polonaise, want die mag weer - alle aanwezigen moesten hun Covid Safe Ticket voorleggen bij hun entrée. Goed om na opener ‘Echte vrienden’, een duet van de twee gastheren Willy en Christoff, de leeuw uit zijn kooi te laten. “Hoe fantastisch om hier te mogen staan vanavond, om zo’n feest te kunnen vieren met iemand die je zo nauw aan het hart ligt als Willy”, sprak Christoff al glunderend - hij had er zichtbaar goesting in. “Dit is een grote droom die uitkomt.”

Het werd een battle tussen de twee Vlaamse toppers en een volle Lotto Arena. Een groot volksfeest op de tonen van ‘Sweet Caroline’, ‘Als je bij me bent', ‘Zeven anjers zeven rozen’ en ‘Laat de zon in je hart’. Een feest waar ook ruimte was voor emotie. Willy sleurde zijn dochter Annemie mee het podium op voor een breekbare versie van ‘Nog zoveel mooier’, een nummer uit ‘Liefde Voor Muziek’. Kippenvel. “En we gaan er nog eentje doen uit ‘Liefde Voor Muziek”, sprak Willy, die ‘Magie’ inzette. Trouwens, van een familiebijeenkomst gesproken, ook Christoff zijn zusje Lindsay mocht mee dat podium op.

Sing-Off

Want ook al was deze Sing-Off aangekondigd als een concert van Willy en Christoff, de twee vrienden konden het niet laten om wat collega’s uit te nodigen. Van Laura Lynn en Luc Steeno, tot misschien wel de opvallendste: James Cooke. “Misschien wel de grootste ook, van alle zeven zonden hier”, mopte Christoff, die samen met James op ‘Zeven zonden’ in duet ging. “Zo blij dat jullie spontaan de polonaise beginnen, zeg”, glimlachte Willy. “En zo blij dat jullie ondanks de rare situatie waarin we leven toch naar hier komen. Dikke merci”, voegde Christoff nog toe. “Want ik weet niet wat corona met jullie gedaan heeft... Misschien heb je wel afscheid moeten nemen van iemand. Ik weet één ding: die iemand is erbij vandaag”, waarop Christoff speciaal ‘Een Ster’ inzette - al kijkend naar boven, als eerbetoon voor zijn grootmoeder die hij afgelopen zomer verloor.

Als we de battle tussen de twee sterren en hun achtduizendkoppige koor nog moeten beoordelen, laat ons zeggen dat het een gelijke stand was dan. En bovenal dat een nieuw Vlaams meezingconcept geboren is. Een Vlaamse versie toppers, zoals ze de grootste volkszangers bij onze noorderburen omschrijven.

