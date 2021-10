Vinylplaten worden een pak duurder, “40 euro voor een plaat is geen uitzondering”

Muziek Oscar and the Wolf komt met nieuwe single én trekt naar het Sportpa­leis

28 september Fans van Oscar and the Wolf, spits jullie oren: Max Colombie en ‘zijn’ bandleden laten woensdag hun nieuwste nummer op de wereld los. Bovendien hebben ze nog meer groot nieuws voor de fans: in april van volgend jaar staat Oscar And The Wolf op de planken van het Antwerpse Sportpaleis.