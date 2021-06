Vincent Van Trier, koning van de Carré: “Tienduizenden mensen op festivals en wij nog altijd dicht: dat zou toch héél bizar zijn?”

“Nog vier uur en dan is het zover.” Er trekt een gelukzalige glimlach over het gespannen gezicht van Vincent Van Trier. Vier uur, dat is een zee van tijd om de laatste klusjes af te werken - de palmbomen krijgen een definitieve plaats, er moeten nog wat extra stoelen worden gezet, aan de ingang ligt nog wat rommel opgestapeld die uit het zicht moet. Maar straks, om 18 uur precies, opent discotheek Carré voor 300 mensen. “De goesting is groot. Bij mij, maar ook bij de klanten.” Vergeet de dansvloer, de bonkende bassen en de flikkerende stroboscooplampen. Het wordt Carré Beach, een Ibiza-achtig terras op de parking, met witte tafels en stoelen die blinken in de stralende junizon. Het zwembad dat er vorige zomer nog stond, is weg - mensen mochten er toch niet in plonsen. “We zouden binnen kunnen openen, zoals de cafés en restaurants. Maar dansen mag toch niet en wie zit er nu graag aan een tafeltje in een discotheek. Bovendien moesten we dan de ingang vrijhouden voor de brandveiligheid en zouden we ruimte verliezen die we nu buiten kunnen benutten.”