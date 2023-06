Vier speciale gasten voor allerlaatste optreden van Elton John in Groot-Brittannië: komt Dua Lipa?

Muziek Waarom Taylor Swift géén concert geeft in België

Parijs. Madrid. Londen. Milaan. Amsterdam. Taylor Swift (33) komt met haar Eras-tournee naar zowat elke grote Europese stad, maar voor Belgische Swifties was er gisteren geen goed nieuws. Een tussenstop in ons land zit er niet in, want het Koning Boudewijnstadion van Brussel staat niet mee op de affiche. “We hebben het geprobeerd, maar een concert in België zit er niet in.”