Videoclip van Adeles nieuwe single ‘Easy On Me’ is opgenomen in hetzelfde huis als ‘Hello’

MuziekHeb jij al naar ‘Easy On Me’, de videoclip van Adeles nieuwe single, gekeken en is er jou ook iets opgevallen? Niet zo heel vreemd, want de clip van haar nieuwe song vertoont enkele gelijkenissen met de muziekvideo van haar wereldhit ‘Hello’. Beide muziekvideo’s zijn namelijk voor een stuk opgenomen in hetzelfde huis.

Er zit maar liefst zes jaar tussen de videoclip van ‘Hello’ en ‘Easy On Me’, maar toch zijn er opvallend veel gelijkenissen. In de clip van haar wereldhit ‘Hello’, die dateert uit 2015, zien we hoe de zangeres aan komt rijden met de wagen. Vervolgens neemt Adele haar telefoon op en wandelt ze richting een verouderd huis. Eenmaal binnen stopt de Britse artieste nog eventjes in de gang. Nadien haalt ze de lakens van de meubels en trekt ze de gordijnen naar beneden. In de rest van de clip zien we nog hoe Adele een niet zo fijn telefoontje pleegt en hoe ze terugblikt naar de fijne herinneringen die ze samen met haar ex gemaakt heeft in het huis in kwestie.

(Lees verder onder de video.)

Laten we nu eventjes doorspoelen naar 2021. In de videoclip van ‘Easy On Me’ bevinden we ons namelijk in hetzelfde huis. En ook nu zijn de aanwezige meubels bedekt met een stel lakens. In de clip krijgen we te zien hoe Adele opnieuw in het gangpad blijft staan. Alleen heeft de zangeres nu een koffer in de hand en neemt ze een telefoontje aan vlak voor ze het huis verlaat. Vervolgens kruipt de artieste in de auto en gaat ze van het huis weg. Terwijl Adele in de auto zit, zien we hoe verschillende handgeschreven notities uit het raam van de auto vliegen. Een beetje vergelijkbaar met de papieren die we in de videoclip van ‘Hello’ te zien krijgen.

(Lees verder onder de video.)

Dat beide muziekvideo’s voor een stuk opgenomen zijn in hetzelfde huis is natuurlijk geen toeval. Adele heeft namelijk opnieuw samengewerkt met dezelfde regisseur. Zo is Xavier Dolan verantwoordelijk voor beide clips. De Canadese regisseur was ook erg blij toen hij opnieuw gecontacteerd werd door het team van Adele. “Ik was al een beetje aan het hopen dat het zou gebeuren”, aldus de producer. “Voor ons was het echt een opportuniteit om de evolutie die we gemaakt hebben te vieren. Eigenlijk is het allemaal een beetje hetzelfde, maar op hetzelfde moment toch anders.”

