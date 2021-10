Videoclip ‘Santé’ van Stromae al bijna 8 miljoen keer bekeken

Showbits Waar blijft het album van Milow? "Even een langere aanloop”

20 oktober Het geduld van de Milow-fans wordt op de proef gesteld. De 40-jarige zanger heeft een wat langere aanloop nodig, maar z’n nieuwe album komt er zeker volgende lente. Dat verklapt hij aan Desna en Senne. Gelukkig is er nu al de gloednieuwe single: ‘Delorean’. Wat het verhaal achter die titel is, vertelt hij in een nieuwe Showbits Video en meteen kondigt Milow ook een nieuwe tour aan, waarbij hij ons land niet over het hoofd zal zien.