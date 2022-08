Via fiets, trein of metro: zo raak je makkelijk van en naar het Koning Boudewijnstadion om Coldplay te zien

MuziekOp 5, 6, 8 en 9 augustus houdt de ‘Music of the Spheres World Tour’ van de Britse rockband Coldplay halt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De concerten zijn uitverkocht, dus de omgeving zal opnieuw op veel verkeer kunnen rekenen. Iets wat na het concert van Ed Sheeran zeer moeizaam verliep. Wij spraken met de Brusselse politie en zetten alvast op een rijtje hoe je best heen en terug het stadion geraakt.

Coldplay is op tournee met een missie. De bandleden zijn namelijk vastberaden om de ecologische voetafdruk van hun wereldtournee zo klein mogelijk te houden. Zo zal elk concert volledig op hernieuwbare energie draaien. Binnen dat plaatje hoort natuurlijk ook het milieuvriendelijke vervoer van de concertgangers, dat lieten ze ook weten via TikTok. En dat is ook meteen tip nummer één: je komt best niet met de auto.

Met de trein

Er worden door de NMBS naast de normale treinen vóór het concert ook speciaal nachttreinen ingezet ná het concert. Wie naar Aalst moet kan de nachttrein richting Roeselare nemen, voor Antwerpen stap je dan weer op de trein richting Lokeren. In Leuven raak je ‘s nachts nog met de trein richting Welkenraedt, Brugge bereik je met de trein naar Oostende en voor Hasselt neem je het best de trein richting Tongeren. Er wordt geschat dat het optreden om 22.45 uur ten einde loopt en bijgevolg vertrekken de nachttreinen vanuit Brussel-Zuid tussen 00.40 uur en 00.51 uur. Het traject tussen het Koning Boudewijnstadion en station Brussel-Zuid bedraagt ongeveer twintig minuten met de metro.

Let wel op, want de plaatsen op de nachttreinen zijn beperkt. Een ticket dien je op voorhand te reserveren en dat kan uitsluitend online voor een vaste prijs van tien euro. De Coldplay Nachttrein Tickets zijn allemaal op naam en daarom dien je bij de toegangscontrole ook je identiteitskaart te vertonen.

Met de metro, tram of bus

In het concertticket is een Event Pass-code inbegrepen die je kan gebruiken voor een verplaatsing met de MIVB-tram, metro of bus. Als je die code ingeeft in een GO-automaat van de MIVB, krijg je een gratis heen-en terugticket voor een verplaatsing naar het Koning Boudewijnstadion. Je kan dit ticket vanaf drie dagen voor het concert afhalen om drukte aan de automaten te vermijden. De MIVB versterkt bovendien ook hun net naar aanleiding van de concerten. Zo worden verschillende metrolijnen uitgebreid. Metrolijn 6 rijdt standaard naar het Koning Boudewijnstadion, maar op datzelfde traject wordt van 17 tot 00.30 uur ook metrolijn 2 verlengd tot aan het stadion. Zo zal er tot 00.30 uur elke vijf minuten een metro rijden op de twee lijnen. Bijgevolg zullen metrolijnen 1 en 5 tussen 23 uur en het einde van de dienst ook worden versterkt in de richting van het centrum van de stad, met om de tien minuten een metro.

Waar je moet afstappen van de metro, is afhankelijk van waar je zit of staat tijdens het concert. Sta je op het middenplein of zit je op tribune twee, dan stap je best af aan halte Houba-Brugmann. Indien je een ticket hebt voor tribune drie of vier, dan maak je het best gebruik van halte Heizel. Wel opletten, want instappen na het concert zal wegens veiligheidsoverwegingen niet meer mogelijk zijn in metrostation Koning Boudewijn. Daarom neem je na de show best de metro in een van de omliggende metrostations zoals Heizel of Houba-Brugmann.

Naast de metro kunnen ook trams en bussen van zowel De Lijn als de MIVB je naar het Koning Boudewijnstadion brengen. De haltes Heizel, Stadion, Koning Boudewijn, Brussel Expo, Esplanade en Brussel Panorama zijn vlakbij.

Volledig scherm Het Koning Boudewijnstadion. © PHOTO NEWS

Met de fiets

Het Koning Boudewijnstadion is goed bereikbaar met de fiets en er liggen ook heel wat gemeenten op fietsafstand. Aan de ingang van het stadion zijn twee gratis fietsparkings met lockers voorzien. Wie met de fiets komt, kan bovendien rekenen op een kleine attentie van de band zelf.

Woon je te ver om de hele afstand met de fiets te doen, dan kan je voor een combinatie van vervoersmiddelen gaan. De organisatie Live Nation raadt Park & Bike aan. Je neemt gewoon je fiets mee in de auto en parkeert je wagen ergens buiten Brussel, om van daaruit naar het stadion te fietsen.

Met de auto

Het wordt sterk afgeraden, maar als je toch met de auto komt, moet je zeker op tijd vertrekken. Dat laat de Brusselse politie weten. Parking Trade Mart is intussen volledig uitverkocht, maar parking C nog niet. Die wordt uitgebaat door Brussels Expo. Op de Heizelsite geldt een parkeerverbod. “Het is ook belangrijk om op voorhand een parkeerticket te reserveren, want anders moet je achteraf nog aanschuiven”, zegt de Brusselse politie.

