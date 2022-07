Verschillende verrassingsgasten en vuurwerk na de Red Hot Chili Peppers: herbeleef hier de laatste dag van Rock Werchter

De dag begon met heel wat verrassingen. Zo nodigde Joost Acid en Walter Grootaers uit op de mainstage. De sfeer zat er meteen in, het beloofde de start van een prachtige festivalzondag. Ook Emma Bale stelde niet teleur, ze bracht ons weer even terug naar 2014. Met haar cover ‘All I want’ betoverde ze KluB C. Keane bouwde dan weer een meezingfeestje met hun palmares aan hits. ‘Everybody’s Changing’, ‘Somewhere Only We Know’, ‘Crystall Ball’, ... iedereen zong noot per noot mee.

Aan talent van eigen bodem trouwens geen gebrek. De mannen van Balthazar lokten in de vroege avond een mensenmassa naar het hoofdpodium. Maarten Devoldere en co vervolledigden hun act met een live kappersbeurt. Bassist Simon Casier liet z’n haar afscheren op het podium. Daaropvolgend rockten Royal Blood zoals het in ‘Rock Werchter’-termen hoort. Disclosure liet dan weer The Barn uit z'n voegen barsten. Het blaasorkest tijdens hun laatste nummers liet mensen dansen op de tafels. En Joost was niet enige die extra volk meebracht: ook Lost Frequencies en Calum Scott brachten samen hun nummer ‘Where are you now’ live in KluB C.