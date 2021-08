Verrassing van wereldformaat: Natalia sleurt Amerikaanse Anastacia podium op van BuikRock

Wie de Kempense diva op sociale media volgt, kon in de namiddag al opmerken dat haar Amerikaanse boezemvriendin in het land was opgedoken. Na een bezoekje bij haar thuis en aan kleine Bobbi-Loua, waar Anastacia meter van is, waren de twee samen op weg richting West-Vlaanderen. Richting het optreden van Natalia later die dag op BuikRock. Maar dat ze ook effectief samen op het podium zouden belanden, dat bleek dé verrassing van het weekend. Natalia, stralend in een strak geel kleedje waarin haar vijf maanden bolle buikje centraal stond, zette na enkele nummers plots ‘I’m Outta Love’ van Anastacia in, en daar stond ze. “Geef een daverend applaus voor mijn lieve schat, Anastacia!”, schreeuwde Natalia het uit. Meer dan dertig miljoen verkochte platen wereldwijd, maar zaterdag doodgewoon in een jeans en sweater op een weide in Deerlijk - een dorp dat zonder ereburger Niels Destadsbader überhaupt niet eens gekend zou zijn bij de doorsnee Vlaming.