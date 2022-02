Verrassing! Plots verschijnt Stromae op podium tijdens concert van Arno in de AB

Muziek Ed Sheeran en Taylor Swift brengen romantisch duet ‘The Joker And The Queen’ uit

Ed Sheeran (30) sloeg de handen in elkaar met Taylor Swift (32) om een nieuwe versie op te nemen van zijn nummer ‘The Joker And The Queen’. Het duet werd vannacht gelanceerd, en kreeg in één keer ook een videoclip.

11 februari