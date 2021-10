Verrassende onthulling over einde Beatles: “Niet ik, maar John Lennon wilde splitten”

MUZIEK“Niet ik, maar John Lennon gaf de aanzet om te splitten.” Met die onthullende uitspraak ontkent Paul McCartney (79) dat hij verantwoordelijk was voor het uiteenvallen van de Beatles. “Dit was mijn leven, dus ik wilde dat het doorging”, aldus de zanger.

McCartney was te gast in de podcastreeks ‘This Cultural Life’ op BBC 4. Hij deed daar een openhartig boekje open over het einde van de Beatles, naar aanleiding van de documentaire ‘The Beatles: Get Back’, die in november uitkomt op Disney+.

Zo maakt McCartney eindelijk duidelijk wie ervoor zorgde dat de muziekgroep splitte in 1970: “Ik heb niet de aanzet gegeven tot de breuk. Dat was onze Johnny”, vertelt de zanger. Zijn wens om “los te breken”, zou de belangrijkste reden zijn geweest. “Bovendien was hij een nieuw leven aan het opbouwen was met Yoko Ono.”

Ook wanneer de interviewer hint naar McCartneys solocarrière, ontkent de zanger formeel zijn verantwoordelijkheid: “Ik ben niet de persoon die de breuk heeft veroorzaakt. O nee, nee, nee. John liep op een dag een kamer binnen en zei: “Ik ga de Beatles verlaten.” Is dat de aanzet tot de scheiding, of niet?”

Verwarring

McCartney werd jarenlang gezien als de grote schuldige in de scheiding van de Beatles. Zo zou hij op eigen initiatief de band hebben ‘gebroken’ toen hij tegen een journalist zei dat de Beatles niet meer bestonden. Ook werd hij beschuldigd van het bederven van de groepsdynamiek door advocaten in te schakelen om hun geschillen over onder meer geld te beslechten.

Er ontstond volgens McCartney verwarring over de breuk van de groep door hun manager Allen, die hen vertelde om te zwijgen terwijl hij nog enkele zakelijke deals sloot: “Dus moesten we een paar maanden doen alsof. Het was raar, omdat we allemaal wisten dat dit het einde van de Beatles was.” Uiteindelijk was McCartney het zwijgen beu en maakte hij de beslissing wereldkundig.

Volledig scherm Beatles-sterren Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison en John Lennon. © © The Hollywood Archive

“Dit was mijn leven”

Volgens McCartney is zijn ‘schuld’ een last waarmee hij al lang worstelt: “Ik moest ermee leven. Het enige wat ik kon zeggen, was dat het niet waar was.” De zanger wilde dan ook niet stoppen met de band. “We waren nog altijd goede dingen aan het maken. Dit was mijn band, dit was mijn werk, dit was mijn leven, dus ik wilde dat het doorging.”

Het volledige interview op BBC 4 verschijnt op 23 oktober. ‘@The Beatles: Get Back’ van Peter Jackson (‘Lord of the Rings’), is vanaf november te bekijken op Disney+.

