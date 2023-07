Verloren moeite of is er toch nog een waterkans? Dit zijn de opties voor wie last minute nog naar Tomorrowland wil

FestivalDanceliefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar inmiddels is het bijna zover. De komende twee weekends vormt De Schorre in Boom weer hét decor voor het mooiste dancefestival ter wereld. Maar wat als je geen tickets hebt voor Tomorrowland ? Moet je de madness dan missen of kan je met een beetje geluk toch nog meefeesten? “Als de naam op het ticket niet overeenkomt met de naam op de identiteitskaart, dab hebben wij het recht om de toegang te weigeren.”

400.000 festivalgangers. Dat is hoeveel mensen er - verdeeld over de twee weekends - verwacht worden in De Schorre in Boom. Net zoals andere jaren is Tomorrowland wederom volledig uitverkocht. Maar wat met wie last minute graag nog wil mee dansen op de beats van onder meer Dimitri Vegas & Like Mike? Op de website van het wereldberoemde dancefestival zijn ze alvast duidelijk: wie nu nog geen ticket heeft, is eraan voor de moeite.

Wie zich ingeschreven had voor de ticketverkoop van Tomorrowland Belgium 2023, maar alsnog naast een ticket gegrepen heeft, kon zich wel nog registreren voor de officiële wachtlijst van het festival. Is jouw gekozen ticket plots opnieuw beschikbaar? Dan kan je nog een e-mail in je mailbox verwachten. Wie zich ingeschreven heeft op de waiting list moet de hoop dus nog niet helemaal opgeven. De organisatie laat weten dat je nog tot het einde van het festival een e-mail kan ontvangen. Je nu nog inschrijven voor de wachtlijst is helaas niet meer mogelijk.

KIJK. Studenten van Tomorrowland Academy kwamen draaien bij Qmusic.

Kleine kans

Voor wie nog geen ticket heeft of voor wie zich niet op voorhand ingeschreven heeft op de wachtlijst ziet het er dus niet goed uit. Op TicketSwap worden er bijvoorbeeld geen tickets doorverkocht voor het dancefestival. “Jammer genoeg is het niet mogelijk om tickets te kopen of te verkopen voor dit event”, klinkt het op de website. En ook via een andere weg kan je in principe geen ticket doorverkopen. “Alle tickets zijn strikt persoonlijk”, aldus de organisatie in een mededeling op hun website. “Naamsveranderingen zijn niet mogelijk na personalisatie.”

Net zoals andere jaren worden er ook nu ontzettend veel tickets doorverkocht op sociale media. Wie langs deze weg een ticket koopt, doet dat wel op eigen risico. Bij Tomorrowland hebben ze immers het recht om tickets te controleren aan de ingang. “Indien de naam op het ticket niet overeenkomt met de naam op de identiteitskaart, hebben wij het recht om de toegang te weigeren.” Naast sociale media worden er ook nog kaartjes aangeboden op websites zoals ‘2dehands’. Maar ook hier is het aangewezen om voorzichtig te zijn. Je hebt immers een polsbandje nodig om het festivalterrein te betreden. De koper moet dus fysiek met de verkoper afspreken of een koerierdienst inschakelen, maar ook hier zijn risico’s aan verbonden. Zeker als je de verkoper niet kent.

Tomorrowland kiest er nu al enkele jaren voor om met gepersonaliseerde tickets te werken. Zo wil de organisatie vermijden dat er online kaartjes aan woekerprijzen doorverkocht worden. Al gebeurt dat nog altijd te vaak. Afgelopen festivalzomer kreeg het fraudeteam meerdere meldingen. “Dat team probeert frauduleuze websites zo snel mogelijk offline te krijgen”, klonk het vorig jaar nog bij woordvoerder Debby Wilmsen. En ook dit jaar is er opnieuw een fraudeteam aan de slag. “Indien je een inbreuk opmerkt of vaststelt dat er ergens tickets aan woekerprijzen worden aangeboden, dan mag je ons dat steeds laten weten”, klink het op de website.

Livestream

Wie geen ticket heeft kunnen bemachtigen, kan de sfeer wel digitaal opsnuiven op TikTok. Tomorrowland en TikTok slaan dit jaar namelijk de handen in elkaar. Van live-uitzendingen van de headliners tot exclusieve behind-the-scenes content: iedereen zal zich virtueel in en op Tomorrowland kunnen begeven. Als onderdeel van deze collab zal TikTok maar liefst 24 livestreams organiseren met wereldberoemde artiesten, DJ’s en producers zoals Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Amber Broos, Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Afrojack en Armin van Buuren. Op die manier kunnen fans van over de hele wereld de magie van Tomorrowland van thuis uit ervaren.

