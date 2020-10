Vergeten Belgisch nummer van vergeten groepje is nieuwe campagnesong van Gucci: “We hebben blijkbaar toch iéts gemaakt dat goed was”

Ergens in 1983 kreeg Karel Vereertbrugghen (nu 68) telefoon bij zijn grootmoeder. Aan de andere kant hield Bieke Daems, zangeres van het Leuvense elektropopgroepje De Nota, de hoorn bij de geluidsbox. Ze had net 'Mani Meme' ingezongen in de studio en wou het meteen laten horen. Het waren predigitale tijden, heeft u al begrepen. "Ik was er meteen wég van. Zo'n topnummer. Het beste wat we ooit gemaakt hebben", zegt Karel nu. Hij is nog altijd enthousiast over wat hij toen eerst op zijn piano en daarna op basgitaar componeerde.