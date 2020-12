Veel verzoekjes, meer dan 50 artiesten en 10 uur live muziek tijdens radioshow ‘Share Your Song’ op Rode Neuzen Dag

Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius die focust op de mentale weerbaarheid van jongeren, bleek dit jaar nog meer nodig dan anders. “Kinderen en jongeren zijn veel van hun zekerheden kwijt door corona”, vertelt ambassadrice Birgit Van Mol (52). “Ze hebben het vaak moeilijk om daar mee om te gaan. En het is natuurlijk de taak van Rode Neuzen Dag om hen hierin bij te staan. Want de actie vraagt al voor de vijfde keer op rij aandacht voor onze jongeren die het mentaal moeilijk hebben. Ook al kunnen we fysiek niet bij hen zijn in 2020, we moeten hen net nu blijven helpen.”

Dit jaar kan Rode Neuzen Dag door de coronacrisis niet uitpakken met een concert in het Sportpaleis, neuzenverkoop of slotshow, maar de actie roept alle Vlamingen wel op om komende vrijdag iets roods aan te trekken. Daarnaast zenden Qmusic, VTM en HLN.be 10 uur lang de live radioshow ‘ShareYourSong’ uit, waar meer dan 50 artiesten nummers zullen spelen die gedeeld werden met #ShareYourSong. Onder andere heel wat deelnemers van ‘Liefde voor Muziek’, Bart Peeters, Bazart, K3, Hooverphonic, Sandra Kim, Sylver en Willy Sommers zullen het beste van zichzelf geven. Er zijn ook mini-concerten van Zoe Wees, die een hit scoorde met ‘Control’ en Tate Mc Rae, die momenteel in de hitparade staat met de song ‘You Broke Me First’. “Heb jij een liedje dat jou kracht geeft of waar je steun in vindt, deel het dan. Zo laten we jongeren voelen dat ze er niet alleen voor staan”, klinkt de oproep.

Verrassingen

Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie (32), Dorothee Dauwe (30), Vincent Fierens (28) en Jolien Roets (35) praten deze ‘Rode Neuzen Dag-special’ aan elkaar. Er zijn ook korte gesprekjes met mensen die een plaatje aanvroegen en mensen die een plaatje krijgen. Vliegende reporters Marie Monballiu (27) en Matthias Vandenbulcke (28) doorkruisen heel Vlaanderen om een aantal luisteraars op locatie een nummer cadeau te doen. Daarvoor reizen zelfs enkele artiesten met hen mee. Het blijft nog een grote verrassing aan welke voordeur of schoolpoort ze zullen stoppen.

Iedereen kan nog tot en met donderdag 3 december een nummer aanvragen met #ShareYourSong via Qmusic.be of in de app van Qmusic. ‘Share Your Song’ is op 4 december van 8u tot 18u bij Qmusic te volgen en ook te zien via Qmusic.be, de Q-app, Kanaal 39, VTM, VTM GO én HLN.be. Een compilatie van de hele uitzending volgt om 23u45 bij VTM.

