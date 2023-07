Veel schoon volk, straffe sets van debutanten én gevestigde waarden: herbeleef de eerste dag van Tomorrowland

Muziek Billie Eilish transfor­meert in re­tro-Bar­bie voor videoclip van nieuw nummer

Met nog maar een paar dagen tot de langverwachte release van de film ‘Barbie’, heeft nu ook Billie Eilish (21) haar gloednieuwe nummer voor de prent online gegooid. In de videoclip transformeert Eilish in een retro-Barbie gehuld in een kanariegeel pakje. Dit is ‘What Was I Made For?’.