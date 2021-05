Veel klachten over niet getelde stemmen Songfestival

Songfestival Kris Wauters blikt terug op het Songfesti­val: “Achteraf bekeken hadden we veel meer geld moeten vragen”

21 mei In 1989 moesten ze de duimen leggen voor Ingeborg, maar twee jaar later mocht Clouseau wél richting Songfestival. Op uitnodiging van de openbare omroep trokken de broertjes Wauters richting Rome, waar ze een onvergetelijke week beleefden. Kris blikt 30 jaar later terug op hun deelname en vertelt hoeveel geld ze kregen om te gaan, waarom het resultaat tegenviel en hoe ze ei zo na hun vlucht terug misten. “De bookmakers plaatsten ons zelfs in de top vijf.”