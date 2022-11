Vaya Con Dios wordt in de bloemetjes gezet tijdens de MIA’s: band krijgt Lifetime Achievement Award

Adele luidt 2023 in met extra show in Las Vegas

Adele heeft twee concerten toegevoegd aan haar reeks in Las Vegas. De zangeres zal ook op 30 en 31 december optreden in de Amerikaanse gokstad, kondigde ze aan op Twitter. Het publiek wordt opgeroepen om een mooie outfit aan te trekken. “Ik ben op oudejaarsavond tot in de puntjes verzorgd en ik zal het leuk vinden als iedereen die komt dat ook is.”

21 november