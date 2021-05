Vanavond is het zover: internationale Songfestival-experten wikken en wegen de kansen van Hooverphonic

Tijdens de laatste rehearsal voor D-day, deed #TeamBelgium wat we ondertussen van hen verwachten: een strakke prestatie neerzetten. Eentje die ook gisteren overeind bleef, toen alle acts uit de eerste halve finale in de vooropgestelde volgorde hun ding mochten doen. Tussen de spacey Madonna-kloon uit Kroatië en de overbodige kledingwissel/net te hoge noten van ­Israël, zorgde Hooverphonic als elfde voor een melodieus rustpunt. Met dank aan frontvrouw Geike Arnaert (41). Geen greintje stress leek aanwezig om de vakjury’s — die gisteren al mochten stemmen — in te pakken. ‘The Wrong Place’ klonk krachtig, mysterieus en bovenal: loepzuiver. “So far, so good. Going steady”, oordeelde bezieler en bassist Alex Callier (48).