Van Whitney Houston tot The Police: deze iconische liefdesliedjes hebben een duistere achtergrond waarvan u niets af weet

‘You’re Beautiful’ - James Blunt

In 2005 schreef James Blunt het pakkende liefdeslied ‘You’re Beautiful’. De harten van menig luisteraar braken bij het horen van de trieste melodieën en de krachtige videoclip deed er destijds nog een schepje bovenop.

Maar James zelf, die vindt het nummer helemaal niet zo romantisch als alle anderen. In feite omschrijft hij het nummer zelf als “griezelig”. In een openhartig interview bekende hij ooit dat hij het nummer had geschreven “over het stalken van iemand anders zijn vriendin in de metro terwijl hij high is.” Daar voegde hij nog aan toe: “Maar het is wel tof dat mensen het spelen op hun bruiloften, hoor.”

‘Total Eclipse of the Heart’ - Bonnie Tyler

Geen overdosis aan bloemen, chocolaatjes en nutteloze hartjesvormige voorwerpen. Maar wel een volledige verduistering van het hart voor Bonnie Tyler. Sinds ze het iconische nummer ‘Total Eclipse of the Heart’ heeft uitgebracht in 1983, begrijpen niet veel mensen de tekst of de bizarre videoclip van het nummer.

Maar als je de oorsprong van het liedje kent, wordt alles een stuk duidelijker. Zo werd het liedje geschreven voor een musical over vampieren, getiteld ‘Vampires in love’. Dat verklaart dus de zinnen: “Forever’s going to start tonight” en “I’m always in the dark.”

‘Every Step You Take’ – The Police

Ook ‘Every Step You Take' is een bijzonder mooi liefdesliedje. Tot het moment dat je even stil staat bij de context...

Sting schreef het nummer na zijn scheiding van Frances Tomelty en aan het begin van zijn affaire met Trudie Styler - de beste vriendin van Frances. Hij bekende ooit dat het liedje daarom volop in het teken stond van de “bewaking en controle” die hij voelde in zijn huwelijk. En dat het daarom “geen liefdesliedje is, maar juist het tegenovergestelde.”

‘Toxic’ - Britney Spears

‘Toxic’ is eigenlijk meer een nummer over lust dan over liefde. Zo brengt Britney ieders hoofd op hol met uitspraken over “gevaarlijke” en “giftige” mannen.

Maar de man waar het eigenlijk allemaal om draait, is de veterinair Noel Fitzpatrick. Het nummer is namelijk mede geschreven door voormalig popster Cathy Dennis, die eerder een relatie had met Noel toen hij nog als acteur werkte. Ze gingen echter uit elkaar in 2003. Toevallig in hetzelfde jaar dat ‘Toxic’ geschreven werd.

‘I Will Always Love You’ - Whitney Houston

De naam Whitney Housten zegt men vaak in dezelfde adem als ‘I Will Always Love You’. Maar initieel is het nummer eigenlijk niet van haar. Het liedje werd geschreven door countrylegende Dolly Parton, die het in 1973 uitbracht als countrynummer.

Bijna twintig jaar later nam Houston een nieuwe versie van het nummer op voor de hitfilm ‘The Bodyguard’. En dat is de versie die we nu allemaal kennen. Jaren later bekende Dolly dat ze het legendarische lied op dezelfde dag schreef als haar hit ‘Jolene’. Twee iconische nummers op één dag dus. “Ja, het was een goeie schrijversdag”, grapt Dolly jaren later.

LEES OOK