Van The Starlings tot De Grungblavers: stream eens een concert bij je kroketten

De Grungblavers

wanneer: 24 december vanaf 17 uur

wat: De Grungblavers dat zijn Stany Crets, Jan Van Looveren, Gene Bervoets, Erik Goossens, Jean Bosco Safari, Luc Caals enzoverder - 12 bekende mannen in totaal. Door dat c-beest niet in de Lotto Arena op 19 december, maar via een livestream “kome De Grungblavers specioal nor olle thuis oem toch een Karstconseir te geven”. Ze coveren nummers als ‘Hallelujah’ en ‘You Raise Me Up’, net als de kersthits pur sang zoals ‘Jingle Bells’ en ‘So This Is Christmas’.

prijs: 5 euro (gaat integraal naar het goede doel Kamiano, vzw die daklozen met kerst een feestmaal geeft)

tickets: degrungblavers.be

Volledig scherm © VRT

The Starlings

wanneer: 26 december vanaf 20 uur

wat: The Starlings live vanuit het Kursaal in Oostende, samen met vier muzikanten. “Zodat niemand zich alleen moet voelen deze kerstperiode”, zeggen Tom Dice en Kato Callebaut. “We hebben dit jaar ons debuutalbum mogen uitbrengen, ‘Don’t Look Back’, dat het dan ook nog eens heel goed doet. Nu willen we onze nieuwe muziek via een goed liveconcert voorstellen aan de fans. Een mooie afsluiter van het jaar voor hen, onze muzikanten en voor ons.”

prijs: 5 euro

Volledig scherm Christoff geeft een voorsmaakje van The Christmas Show © rv

The Christmas Show

wanneer: 24 december vanaf 17 uur

wat: Eens niet in de theaters, maar vanuit uw eigen kot de grootste kersthits gebracht door artiesten als Christoff, Ann Van den Broeck, Koen Crucke, Maureen Vanherberghen, Mark Tijsmans en Ianthe Tavernier, een 15-koppige liveband, showballet én de kerstman. “Een kerstspektakel alleen of met z’n allen vanuit je luie zetel, het is eens wat anders”, zegt Ianthe Tavernier. “Mensen hebben meer dan ooit nood aan warmte en daar gaan wij voor zorgen. We hebben er zoveel zin in!”

prijs: 23,5 euro voor 1 persoon, 34,5 euro voor een gezin (de show on demand bekijken tot 7 januari zit in de prijs begrepen)