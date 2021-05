Van snotneuzen bij X-Factor tot rock-'n-rollgoden met een eerste drugschandaal: dit is Songfestival-winnaar Måneskin

SongfestivalMeteen nadat de Italianen van Måneskin zich zaterdag tot winnaars van het Songfestival kroonden, lag frontman Damiano David al onder vuur. Dankzij drie seconden waarbij hij - voor het oog van de camera’s - een lijntje coke lijkt te snuiven. “I don’t do drugs”, klonk het gepikeerd, waarna hij een negatieve test aflegde. Toch is z’n imago van rebelse rocker meteen gevestigd. De ultieme wraak op “alle docenten die dachten dat er nooit wat van me terecht zou komen”.