Van popsongs en Vlaamse muziek tot New Wave: Sergio Quisquater lanceert nieuwe single

Met zijn nieuwe single ‘Supermagnifique’ zet Sergio Quisquater - die in de jaren ‘90 grote successen boekte met Touch Of Joy - opnieuw een belangrijke stap in zijn muzikale carrière. Het nummer combineert invloeden uit de muziek van de jaren tachtig, met name de New Wave, op een moderne en eigentijdse manier. De song is sinds de coronapandemie in de maak en is nu compleet, inclusief een hoogwaardige internationale videoclip vol artistieke kleuren. Die clip wordt weldra bekendgemaakt.